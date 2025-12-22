Legende: Protestierten Ende Oktober – nun können sie sich freuen Die Fans von Como. IMAGO / Nicolo Campo

Serie A: Milan und Como bleiben in Italien

Die Serie-A-Partie zwischen der AC Milan und Como findet im Februar nicht wie vorgesehen im australischen Perth statt. Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fussballverband AFC kurzfristig auferlegte, erklärten die involvierten Parteien. Im Oktober war bereits der Plan der spanischen Liga verworfen worden, die Meisterschaftspartie zwischen Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.

