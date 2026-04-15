Legende: Hält sich den schmerzenden Fuss Hugo Ekitiké. Imago/Propaganda Photo

Ekitiké wohl mit Achillessehnenriss

Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké hat sich am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen PSG (0:2) einen Achillessehnenriss zugezogen. Dies vermelden verschiedene französische Medien. Der 23-jährige Franzose würde somit die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer verpassen. Für Ekitiké, der sich Hoffnungen auf ein Aufgebot machen durfte, wäre es das erste grosse Turnier gewesen.

Real-Legende Santamaria ist tot

Der frühere Verteidiger Jose Santamaria von Real Madrid ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Mann aus Uruguay und frühere Nationaltrainer Spaniens sei «eine der grössten Legenden unseres Vereins und des Weltfussballs» gewesen, schrieben die Madrilenen zum Tod des vierfachen Gewinners des Europacups der Landesmeister (Vorläufer der Champions League). Santamaria kam 1957 vom uruguayischen Traditionsverein Nacional Montevideo zu Real und trug während neun Saisons das Trikot der «Königlichen».