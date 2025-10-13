Legende: Wechselt an die Tabellenspitze David Hubert. IMAGO Photo News

David Hubert neuer Trainer von Marc Giger

David Hubert wird neuer Trainer von Union Saint-Gilloise. Wie der belgische Klub mitteilte, hat man mit dem 37-Jährigen, der bis anhin Ligakonkurrent OH Leuven trainierte, den Ersatz für Sébastien Pocognoli gefunden. Dieser wechselte zur AS Monaco. Hubert unterschrieb erst diesen Sommer bei den OH Leuven. Nach zehn Spielen steht der Klub mit acht Punkten jedoch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit dem Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer wechselt Hubert an die Tabellenspitze. Bei Saint-Gilloise hat er mit Marc Giger einen U21-Nationalspieler der Schweiz im Kader.