Legende: Kommt 2025 nicht mehr zum Einsatz Luca Jaquez. IMAGO Images/Eibner

Bundesliga: Schwere Muskelverletzung bei Jaquez

Für Luca Jaquez ist das Fussballjahr 2025 vorzeitig zu Ende. Der Verteidiger des VfB Stuttgart wird wegen einer schweren Muskelverletzung in den verbleibenden Partien der Schwaben im Dezember nicht mehr zum Einsatz kommen. Dies gab Trainer Sebastian Hoeness vor dem Pokalspiel Stuttgarts in Bochum bekannt. Für Jaquez, der vor einem Jahr von Luzern in die Bundesliga gewechselt war, ist es nach einem Nasenbeinbruch im September und Adduktorenbeschwerden im November bereits die 3. Verletzung der Saison.

Resultate