Internationale Fussball-News Juventus Turin entlässt Trainer Tudor

27.10.2025, 12:59

Mann im Anzug gestikuliert energisch am Spielfeldrand.
Legende: Hielt sich nur ein halbes Jahr im Amt Igor Tudor. IMAGO / Goal Sports Images

Juventus Turin hat auf die sportliche Baisse reagiert und sich von Trainer Igor Tudor getrennt. Der Kroate hatte das Amt erst im März dieses Jahres als Nachfolger von Thiago Motta angetreten. Unter Tudor hat Juventus nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Das 0:1 bei Lazio Rom war die dritte Pflichtspielniederlage in Serie. In der Serie A belegt die «Alte Dame» nur den 8. Rang. Interimistisch übernimmt Massimo Brambilla, aktuell Cheftrainer von Turins B-Mannschaft.

