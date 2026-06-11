Legende: Rückkehr nach 13 Jahren José Mourinho ist wieder Real-Trainer. Keystone/AP/Pedro Rocha

LaLiga: Real stattet Mourinho mit Dreijahresvertrag aus

Nach Benfica Lissabon hat am Donnerstagabend auch Real Madrid offiziell vermeldet, dass José Mourinho als Trainer zu den «Königlichen» zurückkehrt. Der 63-Jährige wird mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Der Portugiese wird das Amt am 13. Juli antreten, wie es in der Mitteilung heisst. Dann startet Real in die Vorbereitung für die neue Saison. Mourinho, der die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert hatte, beerbt Alvaro Arbeloa, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

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Supercup: Artan pfeift PSG – Aston Villa

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan pfeift den Uefa Supercup zwischen PSG und Aston Villa. Das Duell zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League steigt am 12. August in Salzburg. Artan war eigentlich für Einsätze an der WM in den USA, Kanada und Mexiko vorgesehen gewesen. Wegen «Sicherheitsbedenken» konnte Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 jedoch nicht in die USA einreisen. Er wäre der erste Somalier gewesen, der bei einer WM als Schiedsrichter im Einsatz ist.