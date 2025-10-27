Legende: Bizarre Szene, langwierige Folgen Kevin De Bruyne verletzt sich bei einem erfolgreichen Penalty – und fällt nun lange aus. IMAGO / Sports Press Photo

Serie A: Napoli monatelang ohne De Bruyne

Napoli muss wohl mehrere Monate auf Kevin De Bruyne verzichten. Der 34-Jährige erlitt am Samstag gegen Inter Mailand (3:1) eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und startete bereits die Reha. Der belgische Nationalspieler traf per Penalty zur Führung, griff sich aber direkt danach an den hinteren Oberschenkel.

Serie A: Tudor muss bei Juventus gehen

Juventus Turin hat auf die Baisse reagiert und sich von Trainer Igor Tudor getrennt. Der Kroate hatte das Amt erst im März angetreten. Unter Tudor hat Juventus nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Das 0:1 bei Lazio war die 3. Niederlage in Serie. In der Serie A belegt die «Alte Dame» nur Rang 8. Interimistisch übernimmt Massimo Brambilla.

Süper Lig: Wettende Refs im Fokus

Dem türkischen Fussball droht ein Wettskandal: Eine Untersuchung unter 571 Referees ergab, dass 371 von ihnen Wettkonten besitzen und 152 aktiv wetten. 10 der beschuldigten Schiedsrichter platzierten über 10'000 Wetten. Darunter solche, die auf «höchster Ebene» tätig sind. Es blieb offen, ob einige von ihnen verdächtigt werden, auf eigene Spiele gewettet zu haben.

