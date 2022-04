Spanien: Spieler geraten aneinander

Nach dem Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City ist es zu einem Polizei-Einsatz im Kabinengang gekommen. Erst gab es Rudelbildung und Rangeleien auf dem Fussballfeld, dann kochten die Emotionen auch im Stadioninnern über: Nach der hitzigen Schlussphase sind Spieler und Betreuer beider Teams erneut aneinander geraten. Wie Videoaufnahmen aus dem Kabinengang zeigen, griff am Mittwochabend sogar die Polizei ein, um Schlimmeres zu verhindern. Entstanden war der Streit, nachdem Atleticos Felipe in der Nachspielzeit nach einem Foul an Phil Foden mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Laut Medienberichten sollen sich die Spieler im Kabinengang verbal attackiert, bespuckt und mit Gegenständen beworfen haben.

Kolumbien: Freddy Rincon verstorben

Der frühere Captain der kolumbianischen Nationalmannschaft, Freddy Rincon, ist tot. Der 55-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen, die er sich am Montag bei einem Verkehrsunfall südlich von Cali zugezogen hatte. Rincon nahm mit Kolumbien an den WM-Endrunden 1990, 1994 und 1998 teil. 1990 schoss der Mittelfeldspieler sein Team in der Nachspielzeit gegen Deutschland in die Achtelfinals. In seiner Klubkarriere lief Rincon unter anderem für Napoli und Real Madrid auf.

Legende: Dreifacher WM-Teilnehmer Kolumbiens Ex-Captain Freddy Rincon ist tot. Imago/Agencia EFE

Argentinien: Prozess wegen Maradona-Tod?

Im Zusammenhang mit dem Tod von Fussball-Ikone Diego Maradona im Jahr 2020 haben die zuständigen Staatsanwälte ein Gerichtsverfahren wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Unterlassungen und Misshandlungen von acht für Maradona zuständigen Medizinern hätten ihn in eine «Situation der Hilflosigkeit» gebracht, heisst es in der von der argentinischen Nachrichtenagentur Telam zitierten Gerichtsakte. Sie hätten ihn während eines «skandalösen» Spitalaufenthalts «seinem Schicksal» überlassen.