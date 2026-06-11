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Internationale Fussball-News Schiedsrichter Artan pfeift den Uefa Supercup

11.06.2026, 15:27

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Ein lächelnder Mann in schwarzer Jacke, umgeben von einer Menschenmenge in einem Stadion.
Legende: Wurde in seiner Heimat wie ein Star empfangen Schiedsrichter Omar Artan. IMAGO / Anadolu Agency

Supercup: Artan pfeift PSG – Aston Villa

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan pfeift den Uefa Supercup zwischen PSG und Aston Villa. Das Duell zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League steigt am 12. August in Salzburg. Artan war eigentlich für Einsätze an der WM in den USA, Kanada und Mexiko vorgesehen gewesen. Wegen «Sicherheitsbedenken» konnte Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 jedoch nicht in die USA einreisen. Er wäre der erste Somalier gewesen, der bei einer WM als Schiedsrichter im Einsatz ist.

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