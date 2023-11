Legende: Soll Union zurück zum Erfolg führen Nenad Bjelica. imago images/Seskimphoto

Der frühere Bundesliga-Profi Nenad Bjelica ist neuer Trainer von Union Berlin. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, tritt der 52-jährige Kroate die Nachfolge der Vereinsikone Urs Fischer an. Bjelica war bis Mitte Oktober Trainer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Mit Dinamo Zagreb und Austria Wien sammelte er Erfahrungen in der Champions League.

Bei Union wartet eine schwierige Aufgabe auf Bjelica. Nach 15 Pflichtspielen ohne Sieg liegen die Köpenicker auf einem Abstiegsplatz.

Aufgrund der Talfahrt hatten sich Union und Fischer am 15. November einvernehmlich getrennt. Das erste Spiel nach der Fischer-Ära gegen den FC Augsburg (1:1) hatten am Samstag Interimscoach Marco Grote und dessen Assistentin Marie-Louise Eta betreut.

«Wir haben einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unser Team führen möchte und welche Art Fussball es spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen», sagte Präsident Dirk Zingler.