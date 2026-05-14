Der Abstiegskampf in der spanischen Meisterschaft ist an Spannung kaum zu überbieten. Vor allem ein Quartett zittert.

In Spaniens LaLiga ist fast niemand vor dem Abstieg gefeit

Legende: Abstieg und Europacup-Quali Für Sevilla ist in der spanischen Meisterschaft noch immer alles möglich. IMAGO ZUMA Press Wire

Die Tabellensituation in LaLiga offenbart ein spezielles Bild: Zwischen Platz 8 und 19 liegen gerade mal fünf Zähler. Während Oviedo bereits als Absteiger feststeht, tummeln sich davor gleich vier Klubs mit je 39 Punkten.

Zwar hat Girona (19.) ein Spiel weniger absolviert als Levante, Mallorca und Elche, aber das Team aus Katalonien wartet seit fünf Spielen auf einen Vollerfolg. Levante meldete sich aus der Hoffnungslosigkeit zurück und feierte zuletzt zwei Siege in Folge – gelingt am Wochenende der Hattrick? Es wäre ein kapitaler Erfolg, zumal das Kellerduell mit Mallorca ansteht.

Lauf von Sevilla

Alaves bejubelte am Mittwoch gegen siegestrunkene Barça-Spieler drei eminent wichtige Punkte, wodurch es vom Abstiegsplatz auf Rang 15 vorpreschte. Wie Espanyol, Valencia und Osasuna (je 42 Punkte) sind aber auch die Basken nicht aus dem Schneider.

Etwas Luft verschaffte sich Sevilla mit den Schweizern Ruben Vargas und Djibril Sow. Die Andalusier reihten jüngst drei Siege aneinander, sodass plötzlich die Europacup-Plätze in Sichtweite sind.

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