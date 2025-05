Barcelona kann den Meistertitel in Spanien mit einem Sieg am Sonntag gegen Real Madrid so gut wie perfekt machen.

Liga-Clasico am Sonntag

Legende: Jubeln gegen Real diese Saison immer Barcelonas Pedri (l.) und Raphinha. Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

120 kräfteraubende, aufregende, unvergessliche Minuten hat der FC Barcelona in den Knochen. Das dramatische Halbfinal-Out in der Champions League im San Siro gegen Inter dürfte den Katalanen nicht nur körperlich, sondern auch mental zugesetzt haben – zumal sie knapp 3 Minuten vom Finaleinzug entfernt waren.

Zeit zum Grübeln gibt es für das Team von Trainer Hansi Flick kaum. Schon am Sonntag steht das nächste, womöglich wegweisende Spiel an: In der viertletzten Runde der spanischen Meisterschaft kommt's zum Rivalenduell mit Real Madrid.

Yamal: «Sie können uns nicht schlagen»

Vielleicht kommen die «Königlichen» gerade recht. Die ersten 3 Clasicos der Saison hat Barça für sich entschieden, zuletzt im Copa-Final. Nach dem Triumph sagte Lamine Yamal: «Egal, wie viele Tore sie schiessen, dieses Jahr können sie uns einfach nicht schlagen.»

Legende: Traut Real keinen Sieg zu Yamine Lamal. Photo by Fran Santiago/Getty Image

So oder so steht die Equipe von Coach Carlo Ancelotti unter Zugzwang. Selbst bei einem Sieg in Barcelona läge man noch mit 1 Punkt im Rückstand. Andersherum können die Katalanen bei einem Dreier den Champagner kühl stellen.

Die Clasicos in dieser Saison

Wettbewerb Datum Resultat LaLiga 16. Oktober 2024 Real Madrid – Barcelona 0:4 Spanischer Supercup-Final 12. Januar 2025 Real Madrid – Barcelona 2:5 Copa-del-Rey-Final 26. April 2025 Barcelona – Real Madrid 3:2 n.V.

LaLiga