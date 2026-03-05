Legende: Teilt gegen seinen Trainer-Kollegen aus Fabian Hürzeler. Getty Images/George Wood

Fabian Hürzeler, Trainer von Brighton & Hove Albion, hat nach der 0:1-Niederlage Arsenal zum Rundumschlag gegen den Tabellenführer ausgeholt. Der 33-Jährige mit Schweizer Wurzeln kritisierte die Spielweise der Londoner scharf und warf dem Team von Trainer Mikel Arteta vor, vor allem Zeit schinden zu wollen.

Passend zum Thema Fussball international ManCity büsst Boden auf Arsenal ein – Real Sociedad im Copa-Final

«Ich glaube, es gab heute nur eine Mannschaft, die versucht hat, Fussball zu spielen, und deshalb bin ich stolz darauf, wie sie das gemacht hat», stichelte er. Den «Gunners» warf Hürzeler vor, «ihre eigenen Regeln» zu machen. «Deshalb denke ich, ist es so schwierig, das zu ahnden», so Hürzeler.

Ich werde niemals ein Trainer sein, der auf diese Weise versucht zu gewinnen. Ich möchte Spieler entwickeln. Ich möchte, dass sich die Spieler weiter verbessern und auf dem Platz Fussball spielen.

Bereits im Vorfeld der Partie hatte sich Hürzeler darüber beklagt, wie viel Zeit sich Arsenal für die Ausführung von Standardsituationen nehme. Nach dem Spiel erneuerte er seine Kritik massiv und packte Arteta sogar bei dessen Trainerehre. «Ich werde niemals ein Trainer sein, der auf diese Weise versucht zu gewinnen. Ich möchte Spieler entwickeln. Ich möchte, dass sich die Spieler weiter verbessern und auf dem Platz Fussball spielen», sagte er.

Premier League