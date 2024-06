Legende: Real-Trikots mit seinem Namen gibt's schon länger Ab nächster Saison dann aber auch offiziell. Imago/ ZUMA Wire

Der Transfer von Kylian Mbappé zu Real Madrid ist offiziell. Um dessen Tragweite zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück.

2010: Die erste Annäherung

Schon im Alter von elf Jahren, im Jahr 2010, wird Mbappé von Real Madrid ins Trainingslager mit der U12-Equipe eingeladen.

2013: Mbappé geht als Junior zu Monaco

Im Juli 2013, da ist er 14-jährig, unterschreibt Mbappé einen 3-Jahres-Vertrag bei der Jugendakademie der AS Monaco. Mbappé entscheidet sich ein erstes Mal gegen Real Madrid, das das Supertalent unbedingt an Bord holen wollte.

Legende: Posiert mit Cristiano Ronaldo, ... ... aber gibt Real Madrid einen Korb: Kylian Mbappé (l.). Ein Bild aus dem Jahr 2013. Twitter/Marca

Juli 2017: PSG grätscht dazwischen

Mbappé entwickelt sich in Monaco prächtig. Er reift zum Jungstar heran und im Juli 2017 streckt Madrid die Fühler erneut aus: Real bietet ca. 160 Mio. Euro für Mbappé.

Dieser aber will seine Heimat noch nicht verlassen und wechselt stattdessen zu PSG – zuerst auf Leihbasis, ein Jahr später überweisen die steinreichen Pariser 180 Mio. Euro nach Monaco. Mbappé unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

Juni 2021: Real versucht es erneut

Im Juni 2021 sickert durch, dass Mbappé mit einem Abgang aus Paris liebäugelt. Die PSG-Chefs sind beunruhigt: Wenn Mbappé seinen Vertrag nicht verlängert, kann er im Sommer 2022 ablösefrei gehen. Will heissen: Will Klub-Besitzer Nasser Al-Khelaifi kein Verlustgeschäft machen, muss jetzt verkauft werden.

Und tatsächlich: Real Madrid legt kurz vor Schliessung des Transferfensters ein Angebot von 160 Mio. Euro auf den Tisch. PSG schlägt die Offerte aus.

21. Mai 2022: Mbappé verlängert bei PSG

Je älter die Saison 2021/22 wird, desto häufiger treten Gerüchte um einen Wechsel Mbappés zu Real auf – und sie werden immer konkreter. Etliche Insider sind überzeugt: Mbappé wird jetzt ein Real-Spieler.

Legende: Die Zahl trügt Mit dem neuen Vertrag wird Mbappé «nur» bis 2024 gebunden. Um bis 2025 bei PSG zu bleiben, hätte er im Sommer 2023 eine Klausel ziehen müssen. IMAGO / ABACAPRESS

Doch sie wie auch Fans sind fassungslos, als PSG am 21. Mai 2022 Mbappés Verbleib verkündet. Wieder verpasst Mbappé Real eine Abfuhr. Die Details zur Vertragsverlängerung.

PSG bindet Mbappé bis mindestens Sommer 2024 an sich – mit einer für Sommer 2023 festgelegten Klausel, die das Arbeitspapier bis 2025 verlängert.

Die New York Times hat ausgerechnet, dass Mbappé netto rund 75 Mio. Euro pro Jahr einstreicht.

Alleine für die Unterschrift im Juni 2022 fliessen Insidern zufolge zwischen 120 Mio. und 150 Mio. Euro auf Mbappés Konto.

Zudem erhält Mbappé Mitspracherecht in der Kaderplanung.

Sommer 2023: Mbappé deutet Wechsel an

Im Sommer 2023 entscheidet sich Mbappé, die Verlängerungsklausel (enthält ebenfalls einen lukrativen Unterschriftsbonus) nicht zu aktivieren, wodurch er im Folgejahr wiederum ablösefrei wechseln kann.

Und so steht PSG erneut vor dem Dilemma: Jetzt Kasse machen oder nächstes Jahr mit leeren Händen dastehen. Dieses Mal beisst Real nicht an.

10. Mai 2024: Mbappé verkündet PSG-Abgang

Im neuen Jahr wird Mbappé konkreter: Am 15. Februar geistert die Meldung herum, dass Mbappé den Klub verlassen will. Offiziell wird dies am 10. Mai 2024, als Mbappé die Nachricht in einer Videobotschaft überbringt. Interessant: Mbappé dankt im Video allen Weggefährten – nur nicht Al-Khelaifi.

03:50 Video Mbappé verkündet seinen Abschied von PSG Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 50 Sekunden.

Wenige Tage danach verkündet Transfer-Guru Fabrizio Romano, dass der Wechsel Mbappés zu Real Madrid in der ersten Juni-Woche, nach dem Champions-League-Final, offiziell wird. So kommt es. Der Rest ist Geschichte.