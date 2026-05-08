Südamerikas Fussball hat mit einem Spielabbruch in der Copa Libertadores ein weiteres schwarzes Kapitel geschrieben.

Legende: Die Treppe brennt Independiente-Fans auf der Tribüne in Rio de Janeiro. Keystone/Fernando Vergara

Aus Protest gegen die sportliche Talfahrt entzündeten wütende Fans von Independiente Medellin auf der Tribüne ein grosses Feuer, schleuderten Sitze auf eingreifende Polizisten und stürmten gar den Platz. Die Partie gegen CR Flamengo aus Rio de Janeiro wurde deshalb nach nur wenigen Minuten unter- und später sogar gänzlich abgebrochen.

Der Zorn der Fans von Medellin richtete sich vor allem gegen die Klubeigner, nachdem der sechsfache Meister am vergangenen Wochenende die K.o.-Runde in der heimischen Meisterschaft verpasst hatte.

Dreier für Flamengo

Kurioserweise hatten Sicherheitsbehörden am Dienstag wegen der sich abzeichnenden Ausschreitungen darum gebeten, die Partie hinter verschlossenen Toren auszutragen, was der Klub aber wegen geltender Sponsorenverträge ablehnte.

Laut Statuten stehen den Gästen aus Brasilien nun automatisch die drei Punkte zu. Während Flamengo die Tabelle der Gruppe A bereits zuvor anführte, muss Medellin als aktuell Dritter um den Einzug in die K.o.-Phase zittern.