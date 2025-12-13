Tausende Fans wollen Lionel Messi in Indien bejubeln. Dabei kommt es zu Ausschreitungen.

Legende: Macht mit seinen Teamkollegen eine Tour durch Indien Lionel Messi (r.). Reuters/Action Images

Ausschreitungen enttäuschter Fans haben den Auftakt der Tour von Fussball-Star Lionel Messi durch Indien überschattet. Besucher warfen einem Bericht der Times of India zufolge mit Flaschen und Stühlen, weil sie ihr Idol trotz stundenlangen Wartens und dem Besitz von Eintrittskarten weder aus der Nähe noch auf grossen Bildschirmen zu sehen bekamen.

Westbengalens Chefministerin Mamata Banerjee entschuldigte sich beim argentinischen Weltmeister und seinen Fans für die Vorfälle. Auf der Plattform X schrieb Banerjee, sie sei zutiefst verstört und geschockt vom Missmanagement. Die Vorfälle würden nun geprüft, nach Angaben der Polizei wurde der Organisationschef festgenommen. Das Eintrittsgeld solle zurückerstattet werden.

Zunächst hatte Messi in Kalkutta eine 21 Meter hohe Statue zu seinen Ehren eingeweiht. Auf der 3-tägigen Tour, die am Montag in Neu-Delhi endet, wird der 38-Jährige von seinen Teamkollegen Luis Suarez und Rodrigo De Paul begleitet. Am vergangenen Wochenende hatte er sich mit Inter Miami den MLS Cup im Final gegen die Vancouver Whitecaps gesichert.