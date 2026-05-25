Nach dem verpassten Einzug in die Champions League hat der italienische Traditionsklub Milan zum Rundumschlag ausgeholt.

Legende: Nachdenklich an der Seitenlinie Massimiliano Allegri beim letzten Auftritt als Milan-Trainer. Imago/Abacapress

Wie der Klub aus der Lombardei am Montag mitteilte, wurden neben Trainer Massimiliano Allegri auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic darf bleiben.

Milan, bei dem die Schweizer Ardon Jashari und Zachary Athekame spielen, hatte am letzten Spieltag der Serie A die schon sicher geglaubte CL-Quali durch ein 1:2 gegen Cagliari noch verspielt. Dem Team hätte bereits ein Unentschieden für die Champions League genügt, die die Mailänder nun zum 2. Mal in Folge verpassen. Stattdessen qualifizierten sie sich als Tabellenfünfter für die Europa League.

Automatische Vertragsverlängerung fällt weg

Allegri, der nach einer 1. Amtszeit von 2010 bis 2014 im Mai 2025 zu Milan zurückgekehrt war, hatte während der gesamten Saison immer wieder betont, dass die Qualifikation für die «Königsklasse» das Mindestziel sei. In dem Fall wäre der Vertrag des 58-Jährigen automatisch um ein Jahr verlängert worden.

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