Trotz eines der teuersten Kader der Liga stieg Wolfsburg ab. Nun müssen Lösungen her – auch von Pirmin Schwegler und Diego Benaglio.

Nach dem ebenso bitteren wie verdienten Abstieg aus der Bundesliga wollten die Wolfsburger Spieler am Montagabend nur noch weg. Reden über das aus ihrer Sicht Unfassbare tat kein Profi mehr. Nachdem sie minutenlang mit leeren Blicken vor ihren schockierten und wütenden Fans gestanden hatten, verschwanden die Grün-Weissen in der Paderborner Nacht, in der die Gastgeber völlig ausgelassen den Aufstieg feierten.

Zurück blieb nur eine eingetretene Kabinentür, an der sich der ganze Frust entladen hatte. Wiedersehen wird man die meisten Akteure im Wolfsburger Trikot nicht mehr. Dem dramatisch abgestürzten VW-Klub steht ein grosser Umbruch bevor.

Mannschaft schlecht zusammengestellt

Die teure Wolfsburger Mannschaft war von Anfang an falsch zusammengestellt. Zu viele ähnliche Spieler im Mittelfeld, kein Torjäger und viele kleine Grüppchen prägten das aufgeblähte Kader.

Für den Schweizer Sportdirektor Pirmin Schwegler, der den Posten in Wolfsburg seit vergangenem Dezember bekleidet, steht ein arbeitsreicher Sommer an. Viele Spieler werden den Verein verlassen, das Gesicht des Teams wird sich grundlegend ändern. Christian Eriksen, Jonas Wind, Kamil Grabara oder Lovro Majer – sie alle zählen zu den Abgangskandidaten.

Legende: Konsterniert nach Abstieg Diego Benaglio und Pirmin Schwegler. IMAGO / Ulrich Hufnagel

VW bleibt treu

Wie es beim VfL Wolfsburg weitergeht, ist noch völlig offen. Im Vergleich zu anderen Absteigern halten sich die Folgen zumindest finanziell aber in Grenzen, auch wenn der Etat natürlich deutlich zurückgefahren wird. Doch Volkswagen hat bereits klargemacht, die VfL Wolfsburg Fussball GmbH auch weiterhin üppig zu unterstützen.

Zwar nicht mehr wie bislang mit zwischen 70 und 80 Millionen Euro, aber immer noch mit einem Budget, der die direkte Rückkehr ins Oberhaus fast zur Pflicht machen wird. Eine Pflicht, die auch Diego Benaglio erfüllen wollen wird. Der Schweizer, mit Wolfsburg 2009 deutscher Meister, sitzt beim VfL im Aufsichtsrat und war zuletzt nah am Team dran. Im Sommer muss auch er über die Bücher.

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