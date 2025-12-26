Erling Haaland erstattet Pep Guardiola Bericht: Sein Gewicht ist auch nach den Festtagen im erlaubten Rahmen.

Legende: Muss keine Konsequenzen fürchten Erling Haaland. Getty Images/Shaun Botterill

«Die Spieler kommen am 25. zurück, und ich werde dort sein, um zu kontrollieren, wie viele Kilo sie zugenommen haben, ob sie fett geworden sind», sagte Pep Guardiola den Medien kurz vor Weihnachten.

Der akribische Coach von Manchester City drohte gar, entsprechende Akteure im Fall von Übergewicht für das nächste Spiel am Samstag bei Nottingham Forest aus dem Kader zu streichen.

Haaland gibt «Entwarnung»

Nun, zumindest vereinzelt wurde Guardiolas Ansage im Spielerlager ernst genommen. Erling Haaland etwa postete am 25. Dezember ein Foto auf Instagram, das ihn auf der Waage zeigt. Auf deren Display ist die Zahl 94,4 zu erkennen. Dazu schrieb die norwegische Tormaschine: «Alles gut!!», und nahm Bezug auf die «Drohung» seines Trainers.

Guardiola dürfte erstmal aufatmen. Auf Haaland würde der Spanier nämlich nur ungern verzichten müssen. Schliesslich gingen 19 der bisher 41 Premier-League-Treffer der «Citizens» (46,3%) auf das Konto des grossgewachsenen Stürmers.

In Englands Oberhaus stehen über die nächsten 13 Tage verteilt gleich 4 Vollrunden an.