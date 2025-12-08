Der ägyptische Liverpool-Star steht nach dem aufsehenerregenden Interview im Fadenkreuz.

Legende: Hat mit seinen Worten ein Erdbeben ausgelöst Mohamed Salah. IMAGO / Propaganda Photo

Die englische Stürmer-Ikone Wayne Rooney ist mit Superstar Mohamed Salah von Meister Liverpool nach dessen aufsehenerregendem Interview hart ins Gericht gegangen. «Salah zerstört sein Vermächtnis, auf ganzer Linie», sagte Rooney in seinem Podcast.

Rooney forderte, Trainer Arne Slot müsse den ägyptischen Nationalspieler zwingend aus dem Kader streichen. Salah habe «alles falsch gemacht», meinte der 40-Jährige.

Auch Owen hadert

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot am Samstagabend nach dem 3:3 bei Leeds United als zerrüttet beschrieben. «Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen», sagte er und deutete einen Abschied im Winter an. Die BBC schrieb von «einem der explosivsten Interviews der Premier-League-Ära», in der Presse war von «Rebellion», «Bürgerkrieg» und «Inferno» zu lesen.

Auch Liverpool-Legende Michael Owen kritisierte den dritterfolgreichsten Stürmer der Klubgeschichte (420 Spiele, 250 Tore). Auf X schrieb Owen: «Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlst», aber der 33-Jährige hätte sich «auf die Lippe beissen» sollen.

Premier League