Bayern München erlebte beim 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach ein historisches Pokal-Debakel. Der Abend im Borussia-Park wird in die Geschichte eingehen – bei beiden Klubs.

Ich weiss nicht, ob ich das schon einmal erlebt habe im Trikot des FC Bayern. Das musst du erstmal hinbekommen.

Thomas Müller kommentierte als einziger Bayern-Spieler die Abreibung (es ist die höchste Pokal-Niederlage für die Münchner in der Geschichte) – und er fand wie immer deutliche Worte: «Ich weiss nicht, ob ich das schon einmal erlebt habe im Trikot des FC Bayern. Wir wurden heute in der ersten Halbzeit von A bis Z zerpflückt. Wir müssen uns bei unseren Fans entschuldigen. Das ist natürlich eine Schmach für uns.» Es sei von allen Beteiligten eine katastrophale Leistung gewesen: «Das musst du erstmal hinbekommen.»

Ich bin schockiert. Nicht mal in der Zeit, als ich gespielt habe, ist so ein Auftritt der Bayern zu bestaunen gewesen.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic fand lobende Worte für den Gegner: «Die haben ja sensationell gespielt», gestand er und fügte an: «Die hätten auch noch mehr Tore machen können.» Der ehemalige Bayern-Spieler hielt sich aber auch mit Kritik am Auftritt des eigenen Teams nicht zurück: «Wir hatten ein kollektives Blackout. Ich bin schockiert. Nicht mal in der Zeit, als ich gespielt habe, ist so ein Auftritt der Bayern zu bestaunen gewesen.»

Euphorie bei Gladbach

Des einen Leid ist des anderen Freud. «Das war ein perfekter Abend für alle Borussen», sagte der überragende Schweizer Internationale Breel Embolo, der an allen 5 Toren beteiligt war.

Ich kann mich nicht erinnern, so etwas Gutes von einer eigenen Mannschaft schon einmal gesehen zu haben. Wie wir die Tore rausgespielt haben, das war absolute Weltklasse.

Von einem «Tag, der in die Geschichtsbücher eingeht», sprach Trainer Adi Hütter nach dem denkwürdigen Abend und schwärmte vor allem von den ersten 20 Minuten der Gladbacher Gala. Das Urteil des ehemaligen YB-Coachs: «Ich kann mich nicht erinnern, so etwas Gutes von einer eigenen Mannschaft schon einmal gesehen zu haben. Wie wir die Tore rausgespielt haben, das war absolute Weltklasse.»

«Es war ein denkwürdiges Spiel», schwärmte auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl: «Von so einem Fussballfest träumt man, glaubt aber nicht, dass es wirklich Realität wird.» Mit dem Blick auf die Anzeigetafel konnte er es aber glauben. Denn dort stand ganz gross: Gladbach 5, Bayern 0.