Raphael Wicky hat wieder einen Job auf der Trainerbank. Der Walliser übernimmt Sporting Kansas City in der MLS.

Legende: Hat einen neuen Job Raphael Wicky. Keystone / Christian Merz

Fast zwei Jahre nach der Entlassung bei den Young Boys kehrt Raphael Wicky auf die Trainerbank zurück. Der Walliser wurde am Montag zum neuen Coach von Sporting Kansas City ernannt. Der 48-Jährige unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Wicky folgt im mittleren Westen der USA auf den langjährigen Trainer Peter Vermes, der im Frühjahr 2025 nach einem schlechten Saisonstart entlassen wurde.

Wicky kehrt damit an alte Wirkungsstätte zurück. Bereits in den Jahren 2020 und 2021 amtete er als Trainer von Chicago Fire in der amerikanischen Major League Soccer. 2022 übernahm er das Traineramt bei YB, wo er in seiner ersten Saison sogleich das Double holte. Im Frühling 2024 wurde er entlassen, obwohl YB damals noch Rang 1 in der Meisterschaft belegte.

Sein neues Team aus Kansas beendete die letzte Saison mit einer mageren Bilanz von 7 Siegen, 20 Niederlagen und 7 Unentschieden auf dem 15. und letzten Platz in der Western Conference. Die MLS-Saison 2026 beginnt am 21. Februar.