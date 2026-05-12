Nach den Fan-Ausschreitungen im Derby gegen Sparta Prag setzt es für Slavia eine Geldstrafe und eine Forfait-Pleite ab.

Legende: Sorgten für wüste Szenen im Prager Derby «Fans» von Slavia Prag. Imago/CTK Photo

Slavia Prag ist nach dem Pyro-Eklat beim Derby gegen Sparta Prag am Samstag drastisch sanktioniert worden. Wie der tschechische Ligaverband mitteilte, wird die abgebrochene Partie mit 3:0 für Sparta gewertet – dadurch schmolz Slavias Vorsprung auf Verfolger Sparta bei 3 ausstehenden Partien auf 5 Punkte. Zudem wurde Slavia mit einer Geldstrafe von umgerechnet rund 377'000 Franken belegt, was der höchstmöglichen Strafe entspricht.

Darüber hinaus muss der Klub die nächsten 4 Pflichtspiele ohne Fans bestreiten. Auch Sparta Prag wurde für das Verhalten seiner Fans bestraft, der Klub muss umgerechnet rund 22'610 Franken zahlen.

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Slavia Prag hätte am Samstag mit einem Derby-Sieg vorzeitig die Meisterschaft klarmachen können, doch beim Stand von 3:2 stürmten in der 97. Minute zahlreiche Fans den Rasen und warfen Bengalos in Richtung des Sparta-Blocks. Auch Sparta-Profis wurden dabei getroffen. Klubpräsident Jaroslav Tvrdik hatte die Geschehnisse als «schlimmsten Moment in der jüngeren Geschichte des Vereins» bezeichnet.