Arsenal-Trainer Unai Emery bestätigte am Freitag, dass Granit Xhaka auch am Wochenende gegen Leicester fehlen wird.

Liverpool (Ligacup), Wolverhampton, Vitoria Guimaraes (Europa League) und nun auch Leicester City: Granit Xhaka wird am Samstag zum 4. Mal in Serie im Aufgebot von Arsenal fehlen. Dies bestätigte der «Gunners»-Coach Unai Emery an der Pressekonferenz am Freitag.

«Ich habe mit Granit gesprochen und ihn gefragt, wie er sich mental fühle. Er trainiert gut, fühlt sich aber noch nicht bereit, in einem Spiel wieder aufzulaufen», sagte Emery.

Zwist mit den Fans macht Xhaka zu schaffen

Xhaka war am 27. Oktober im Spiel gegen Crystal Palace nach seiner Auswechslung von den eigenen Fans ausgepfiffen und beschimpft worden. Der Schweizer Internationale reagierte darauf mit abwertenden Gesten und entledigte sich des Arsenal-Trikots.

Legende: Läuft noch nicht wieder für Arsenal auf Granit Xhaka. Getty Images

Obschon sich Xhaka inzwischen über die sozialen Netzwerke an die Fans wendete und dabei seine Gedanken äusserte, scheint der 27-Jährige die Geschehnisse im Emirates-Stadion noch nicht ganz verarbeitet zu haben.

Am Montag rückt Xhaka für die EM-Quali-Spiele gegen Georgien und Gibraltar ins Nati-Camp ein.