Nico Elvedi ist seit Freitagabend alleiniger Schweizer Rekordspieler in der Bundesliga. Zu jubeln hat er aber wenig.

292 Mal Bundesliga: Elvedi lässt Sommer hinter sich

Legende: 292 Mal in der Bundesliga aufgelaufen Nico Elvedi ist bei Mönchengladbach seit Jahren eine feste Grösse. Imago/DeFodi Images

Vor der Nati-Pause hatte Nico Elvedi mit seinem 291. Bundesliga-Spiel die Schweizer Rekordmarke von Yann Sommer egalisiert. Zwei Wochen später liess der Verteidiger bei der 1:3-Niederlage Mönchengladbachs bei Union Berlin seinen langjährigen Nati-Kollegen hinter sich.

Gleichzeitig ist Elvedi nun alleiniger ausländischer Rekordmann der «Fohlen»: 336 Mal ist der 29-jährige Zürcher für Gladbach in einem Pflichtspiel aufgelaufen. Sein Debüt hatte Elvedi am 7. November 2015 bei einem 0:0 gegen Ingolstadt gegeben.

Grund zur Freude hatte der Schweizer Rekordspieler in Berlin aber keinen. Auch nach 7 Partien der neuen Saison wartet Mönchengladbach noch auf den 1. Sieg. Lediglich 3 Unentschieden stehen zu Buche. Die Mannschaft von Interimstrainer Eugen Polanski belegt den letzten Platz in der Bundesliga.

Für Union Berlin trafen Danilho Doekhi (3./26.) und Rani Khedira (81.). Gladbachs Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte der Ex-Hopper Haris Tabakovic mit einem sehenswerten Schuss (33.).

