Am Neujahrstag müssen sich Manchester City und Liverpool gegen Aufsteiger mit einem torlosen Remis begnügen.

Legende: Verdienter Jubel über 1 Punkt Granit Xhaka peitscht die Fans beim Spiel gegen Manchester City an. Action Images via Reuters

Manchester City ist der Auftakt ins neue Jahr nicht nach Wunsch geglückt. Beim Überraschungsteam Sunderland mussten sich die «Citizens» mit einem 0:0 begnügen. Der Aufsteiger spielte unter dem Spieldiktat von Nati-Captain Granit Xhaka lange auf Augenhöhe mit dem Starsensemble.

Erst in der Schlussphase igelten sich die «Black Cats» regelrecht ein und erkämpften sich den Punkt. ManCitys Rückstand auf Leader Arsenal, das am Dienstag im Spitzenspiel gegen Aston Villa 4:1 gewonnen hatte, beträgt neu 4 Punkte. Sunderland liegt bei Halbzeit der Meisterschaft als 7. in Schlagdistanz zu den Europacup-Plätzen.

Keine Tore von Liverpool

An Boden auf die Spitze büsste auch Liverpool ein. Die «Reds» kamen gegen Leeds (mit Noah Okafor) ebenfalls nur zu einem 0:0. Beinahe wäre der Favorit gar mit leeren Händen dagestanden: Dominic Calvert-Lewin stand bei seinem Treffer einen halben Schritt zu weit vorne (81.).

Resultate