Richarlison sichert den «Spurs» im Premier-League-Abstiegskampf einen wichtigen Punkt. Tottenham ringt Liverpool ein Remis ab.

Legende: Spielt an der Anfield Road den Spielverderber Tottenhams Richarlison. Reuters/Phil Noble

Nach den schwachen letzten Wochen und dem miserablen Auftritt am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid waren die Aussichten von Tottenham vor dem Premier-League-Duell bei Liverpool nicht gerade rosig.

Richarlison erlöst «Spurs»

Lange sah es an der Anfield Road auch nach der nächsten Niederlage der «Spurs» aus. Dominik Szoboszlai schoss Liverpool nach 18 Minuten per strammem Freistoss in Führung. Das 1:0 hielt bis in die 90. Minute, als Richarlison auf Zuspiel von Randal Kolo Muani zum 1:1-Endstand traf.

Tottenham hat nach dem Remis zwar nur einen Punkt Reserve auf die Abstiegsplätze, dürfte aber für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen getankt haben.

Manchester United derweil feierte einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die «Red Devils» behielten im Duell mit dem punktgleichen Aston Villa mit 3:1 die Oberhand und haben als Tabellendritte neu 5 Punkte Vorsprung auf Liverpool, das Rang 5 belegt.

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