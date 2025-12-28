Im Duell der Premier-League-Aufsteiger trennen sich Sunderland und Leeds 1:1. Granit Xhaka glänzt als Vorlagengeber.

Legende: Die beiden Schweizer unter sich Granit Xhaka im Gespräch mit Noah Okafor. Imago Images/Lee Keuneke

Sunderland hat es verpasst, von der Chelsea-Niederlage am Samstag zu profitieren und auf einen Europacup-Platz zu klettern. Die «Black Cats» mussten sich in der 18. Runde zuhause gegen Leeds United mit einem 1:1 begnügen.

Sechste Torbeteiligung für Xhaka

Das Heimteam ging nach einer knappen halben Stunde etwas entgegen dem Spielverlauf in Führung. Granit Xhaka bediente nach einem misslungenen Klärungsversuch der Gäste Simon Adingra, der mit einem schönen Schlenzer in die weite Ecke reüssierte.

Für Xhaka war es die insgesamt sechste direkte Torbeteiligung in der laufenden Premier-League-Saison, zum fünften Mal eine Vorlage. Sein Landsmann Noah Okafor stand bei Leeds in der Startelf und wurde nach 73 Minuten ausgewechselt.

Sunderland brachte den Vorsprung jedoch nicht über die Runden. Kurz nach der Pause markierte Dominic Calvert-Lewin den verdienten Ausgleich für Leeds. Am Neujahrstag empfängt Sunderland den Tabellenzweiten Manchester City.

