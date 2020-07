Zwar ist Liverpool so früh wie kein Klub zuvor Meister geworden, doch in den letzten Premier-League-Runden geht es gleichwohl um einiges.

Nach der Pleite von Manchester City am letzten Donnerstagabend bei Chelsea hat ausgerechnet der Titelverteidiger den ersten Meistertitel Liverpools seit 30 Jahren perfekt gemacht.

7 Runden vor Schluss – das war in der Premier-League-Geschichte bislang noch keinem Team gelungen. Den Rekord hatten zuvor Manchester United (2000/01) und ManCity (2017/18) geteilt, die den Meistertitel jeweils 5 Spieltage vor Saisonende geholt hatten.

Nun kommt es am Donnerstag ausgerechnet bei Liverpools erstem Auftritt als frischgebackener Meister zum Duell mit dem entthronten Manchester City. Trainer Pep Guardiola versprach einen gebührenden Empfang. «Wir werden Liverpool bei uns im Stadion in unglaublicher Weise begrüssen. Wir machen das, weil sie es verdient haben», so Guardiola.

Für die Mannschaft seines Kontrahenten Jürgen Klopp sollen die verbleibenden Spiele aber nicht zum reinen Schaulaufen verkommen. Denn es liegt noch der eine oder andere Rekord in Reichweite:

Meiste Punkte: Die «Reds» können die meisten Punkte in einer Saison holen. Vor 3 Jahren hatten die «Citizens» als erstes Team die 100-Punkte-Marke geknackt. Um den Rekord an sich zu reissen, muss Liverpool aus den verbleibenden 7 Spielen 15 von möglichen 21 Zählern holen.

Grösster Abstand: Liverpool könnte auch den grössten Abstand eines Meisters auf den Zweiten realisieren. Vor zwei Jahren lag City 19 Zähler vor den «Reds», aktuell sind es umgekehrt deren 23.

Meiste Siege: ManCity hält mit 32 «Dreiern» den Rekord für die meisten Siege in einer Premier-League-Saison. Derzeit steht Liverpool bei 28 Vollerfolgen.

Während sich Klopps Team auf das Jagen von Rekorden konzentrieren darf, geht es für die anderen Klubs noch um viel mehr.

Europacup-Plätze: Die halbe Liga darf sich noch Hoffnungen auf einen Platz in der Champions respektive Europa League machen. Je nach Ausgang der Pokalbewerbe könnte auch Rang 7 für einen Platz in der Europa League reichen. Zudem steht das Urteil bezüglich des möglichen Ausschlusses von Manchester City aus den europäischen Bewerben noch aus.

Legende: 9 Teams innerhalb von 20 Punkten Hinter Liverpool sind die Top 10 ziemlich ausgeglichen. SRF

Abstiegskampf: Während Norwich, das aktuell bei einem Spiel weniger 6 Punkte Rückstand auf das zweitletzte Aston Villa hat, kaum mehr zu retten sein dürfte, können der Zweit- und Drittletzte noch immer hoffen.

Legende: Enge Kiste Im Tabellenkeller sind 5 Teams innerhalb von 7 Punkten klassiert. SRF