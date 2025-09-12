Als Teamkollegen gerieten sie heftig aneinander. Nun treffen Adrien Rabiot und Jonathan Rowe in der Serie A aufeinander.

Legende: Einer der beiden Streithähne Adrien Rabiot. imago images/Presse Sports

Vor vier Wochen lieferten sich Adrien Rabiot und Jonathan Rowe bei Olympique Marseille eine wilde Kabinenschlägerei. Beim Saisonauftakt gegen Rennes (0:1) flogen so richtig die Fetzen.

«Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam», sagte Präsident Pablo Longoria. Und zog entsprechende Konsequenzen: Sowohl der erfahrene französische Nationalspieler als auch der englische U21-Internationale mussten sich einen neuen Klub suchen.

Passend zum Thema «Extreme Schwere und Gewalt» Marseille schmeisst nach Kabinenschlägerei zwei Stars raus

Wiedersehen am Sonntag

Rabiot wechselte am «Deadline Day» zu Milan, Rowe zog es zu Bologna. Ironie des Schicksals: Die beiden Teams treffen am Sonntag in der Serie A aufeinander. «Eine der schicksalhaftesten Begegnungen des Jahres», titelte die Gazzetta dello Sport: «Es ist schwierig – aber nicht unmöglich –, dass beide in der Startelf stehen und sich vor dem Anpfiff die Hand geben müssen.»

Zu einem Schweizer Mittelfeld-Duell kommt es übrigens nicht: Ardon Jashari fällt bei Milan nach seinem Wadenbeinbruch noch länger aus und kann sich nicht mit Bolognas Remo Freuler messen.

Serie A