Rabiot und Rowe Das schnelle Wiedersehen der Kabinenprügler

Als Teamkollegen gerieten sie heftig aneinander. Nun treffen Adrien Rabiot und Jonathan Rowe in der Serie A aufeinander.

12.09.2025, 10:43

Fussballspieler sitzen auf der Ersatzbank im Stadion.
Legende: Einer der beiden Streithähne Adrien Rabiot. imago images/Presse Sports

Vor vier Wochen lieferten sich Adrien Rabiot und Jonathan Rowe bei Olympique Marseille eine wilde Kabinenschlägerei. Beim Saisonauftakt gegen Rennes (0:1) flogen so richtig die Fetzen.

«Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam», sagte Präsident Pablo Longoria. Und zog entsprechende Konsequenzen: Sowohl der erfahrene französische Nationalspieler als auch der englische U21-Internationale mussten sich einen neuen Klub suchen.

Wiedersehen am Sonntag

Rabiot wechselte am «Deadline Day» zu Milan, Rowe zog es zu Bologna. Ironie des Schicksals: Die beiden Teams treffen am Sonntag in der Serie A aufeinander. «Eine der schicksalhaftesten Begegnungen des Jahres», titelte die Gazzetta dello Sport: «Es ist schwierig – aber nicht unmöglich –, dass beide in der Startelf stehen und sich vor dem Anpfiff die Hand geben müssen.»

Zu einem Schweizer Mittelfeld-Duell kommt es übrigens nicht: Ardon Jashari fällt bei Milan nach seinem Wadenbeinbruch noch länger aus und kann sich nicht mit Bolognas Remo Freuler messen.

Serie A

