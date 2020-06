Was ist der Stand in Europas Fussball-Ligen nach der Corona-Pause? Die Übersicht in kompakter Form:

Legende: So sieht es in den Ligen aus. SRF/Reuters/gracenote/transfermarkt

Deutschland (16.5.-27.6.): Die Bundesliga nahm den Spielbetrieb als erste grosse europäische Liga wieder auf. Bayern München könnte am Samstag Meister werden, wenn es Gladbach schlägt und Dortmund in Düsseldorf unterliegt.

Italien (20.6.-1.8.): 12 Runden plus einige Nachtragsspiele sind noch zu absolvieren. Juventus führt einen Punkt vor Lazio. In der Coppa Italia geht es schon am Freitag und Samstag mit den Halbfinals los.

Spanien (11.6.-19.7.): 11 Runden vor Schluss führt Barcelona zwei Punkte vor Real.

England (17.6.-26.7.): Liverpool braucht aus den verbleibenden 9 Spielen noch maximal 6 Punkte zum Titel.

Frankreich (Abbruch): Paris SG wurde zum Meister erklärt.

Österreich (2.6.-5.7.): 7 Runden vor Schluss liegt Salzburg 7 Punkte vor Rapid Wien.

Portugal (3.6.-26.7.): 8 Runden vor Saisonende führt Porto zwei Punkte vor Benfica.

Niederlande (Abbruch): Kein Meister.

Belgien (Abbruch): Der FC Brügge wurde zum Meister erklärt.

Schottland (Abbruch): Celtic Glasgow wurde zum Meister erklärt.

Türkei (12.6.-26.7.): Noch 8 Runden sind zu spielen. Trabzon und Basaksehir liegen punktgleich vorne, Chancen haben auch noch Galatasaray (3 Punkte zurück) und Sivasspor (4).

Griechenland (ab 6.6.): Nach dem 1. von 10 Spieltagen der Finalrunde führt Olympiakos 17 Punkte vor dem Duo PAOK/AEK Athen.

Kroatien (5.6.-25.7.): 9 Spieltage vor Schluss hat Dinamo Zagreb ein 18-Punkte-Polster auf Rijeka.

Serbien: (29.5.-20.6.): Roter Stern Belgrad ist bereits Meister.

Russland (19.6.-22.7.): Zenit liegt 8 Spieltage vor Saisonende 9 Punkte vor Krasnodar und Lok Moskau.

Schweden (ab 14.6.): Die neue Saison beginnt mit zweieinhalb Monaten Verspätung.

Norwegen (ab 16.6.): Die neue Saison beginnt mit zweieinhalb Monaten Verspätung.

Dänemark (29.5.-26.7.): Midtjylland führt vor der Meisterrunde (10 Spiele) 9 Punkte vor dem FC Kopenhagen.