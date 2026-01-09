Im ersten Bundesliga-Spiel 2026 trennen sich Frankfurt und Dortmund 3:3. Zwei Tore fallen in der Nachspielzeit.

Legende: Kampf um jeden Zentimeter Ansgar Knauff (links) gegen Niklas Süle. imago images/Jan Hübner

Welch Dramatik in Frankfurt: Es läuft bereits die 96. Minute, als Dortmunds Carney Chukwuemeka vor dem Eintracht-Tor freistehend zum Ball kommt und das Leder zum 3:3 einnetzt.

Nur vier Minuten zuvor hatte Mahmoud Dahoud für den vermeintlichen Siegtreffer für die Hausherren gesorgt. Der langjährige BVB-Spieler traf mit einem Schlenzer zum 3:2. Es war die unmittelbare Antwort auf eine hervorragende Dortmunder Chance durch Nico Schlotterbeck, der mit seinem Kopfball nur die Latte getroffen hatte.

Bereits in der regulären Spielzeit boten die beiden Teams beste Fussball-Unterhaltung. Dabei reagierte Frankfurt gleich zweimal auf einen Rückstand: Das 1:0 von Maximilian Beier (10. Minute) machte Can Uzun mittels Penalty wett (22.). Younes Ebnoutalib konterte Dortmunds erneute Führung durch Felix Nmecha (68.) nur drei Minuten später.

Die 16. Bundesliga-Runde findet am Samstag ihre Fortsetzung. Die Partien St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim können aufgrund starker Schneefälle und Verwehungen allerdings nicht stattfinden.

