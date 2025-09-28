Legende: Gewannen 5 ihrer letzten 6 Pflichtspiele Captain Atakan Karazor und Siegtorschütze Josha Vagnoman bejubeln das 2:1 gegen Köln. Imago/Chai v.d. Laage

Der FC Basel trifft am 2. Spieltag der Europa League nach der bitteren Niederlage in Freiburg erneut auf einen süddeutschen Gegner. Der VfB Stuttgart war nach dem Sieg gegen Celta Vigo unter der Woche auch am Sonntag erfolgreich. Die Schwaben setzten sich bei Aufsteiger Köln trotz frühem Rückstand mit 2:1 durch. Der Siegtreffer gelang Rechtsverteidiger Josha Vagnoman in der 81. Minute. Luca Jaquez wurde bei Stuttgart kurz darauf ausgewechselt, Leonidas Stergiou fehlte weiterhin wegen einer Sprunggelenksverletzung. Nach 5 Spieltagen liegt der DFB-Pokalsieger mit 9 Punkten auf Tabellenrang 5.

YB-Gegner FCS Bukarest hinkt in der rumänischen Superliga den eigenen Ansprüchen derweil weiter hinterher. Der 28-fache Meister kehrte am Sonntag beim 1:0 zuhause gegen Otelul Galati in der Liga nach zuletzt 8 Spielen ohne Dreier immerhin zum Siegen zurück. Dennoch: Nach 11 Spieltagen liegen die Rumänen lediglich auf Rang 11. In der Europa League feierte Bukarest zum Auftakt einen glücklichen 1:0-Erfolg bei den Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer.

Formschwacher Gegner von Lausanne

Lausanne trifft zum Start in die Conference League mit Breidablik auf einen isländischen Gegner. Die dortige Meisterschaft ist deutlich fortgeschrittener, nach der Tabellenteilung läuft bereits die Schlussphase der Saison. Breidablik ist zwar in der Championship-Gruppe dabei, tat sich zuletzt aber schwer. Der letzte Ligasieg liegt über zwei Monate zurück. Das Duell am Samstag gegen FH Hafnarfjördur endete 1:1.