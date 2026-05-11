Diverse Schweizerinnen haben am Wochenende international für Furore gesorgt. Wir liefern die Übersicht:
- England: Manchester City schlug Chelsea und zog in den Cupfinal ein. Iman Beney assistierte als Jokerin beim 1:2-Anschlusstor und beim Ausgleich. Der Sieg über die amtierenden Meisterinnen erfolgte in der Verlängerung. Goalie Livia Peng blieb bei Chelsea draussen.
- Italien: Seit einer Woche steht die AS Roma als Meister fest. Nun folgte für das Team von Alayah Pilgrim ein weiterer Sieg. Beim 3:0 gegen Sassuolo (mit Noemi Benz im Tor) erzielte die eingewechselte Stürmerin das letzte Tor des Abends.
- Deutschland: Lydia Andrade ist in der Bundesliga weiter in Form. Bei Kölns 2:1-Sieg gegen Hamburg traf die 27-Jährige zum 1:0. Für Andrade war es das dritte Tor im dritten Spiel. Auch Alena Bienz liess sich feiern. Beim 2:4 gegen Wolfsburg konnte sie mit dem Anschlusstreffer aber nicht die Freiburger Wende einleiten. Der VfB Stuttgart steigt in die Bundesliga auf. Mit Julia Glaser, die das 2:0 erzielte, gewann das Team gegen VfL Wolfsburg II 4:1.