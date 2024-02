Legende: Läuft einfach nicht Juventus-Verteidiger Federico Gatti, schon Eigentor-Sünder vor Wochenfrist. Imago/Gribaudi/Image Photo

Juventus Turin krebst weiter: Der italienische Rekordmeister unterlag zum Abschluss des 24. Serie-A-Spieltages dem bisherigen Viertletzten Udinese mit 0:1 und kassierte damit die erste Heimniederlage der Saison. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Lautaro Giannetti nach einem Fehler von Alex Sandro (25.).

Für Juventus war es das 3. sieglose Spiel in Folge. Damit liegen die zweitklassierten Turiner 7 Punkte hinter Leader Inter Mailand, das zudem noch ein Nachtragsspiel (Ende Februar gegen Atalanta) in der Hinterhand hat.

Inters Siegesserie

Inter mit Goalie Yann Sommer hatte am Wochenende bei der AS Roma mit 4:2 gewonnen und den 5. «Dreier» in Folge eingefahren. Darunter war auch das 1:0 im Direktduell gegen Juventus vor einer Woche.