Die Bayern vor Dortmund, Leipzig und Mönchengladbach. Wer dies vor Beginn der Saison vorausgesagt hätte, wäre nicht als jemand, der den Bezug zur Realität verloren hat, abgestempelt worden. Auch wer auf Paderborn und Düsseldorf als Absteiger getippt hätte, wäre nicht als grosser Träumer bezeichnet worden.

Kurzum: Die Bundesliga-Saison 2019/20 hat rein sportlich betrachtet in etwa das gehalten, was man erwarten konnte. Das sieht auch SRF-Fussball-Experte Peter Knäbel so: «Wenn man die Rangliste anschaut, so sieht man kaum Überraschungen.»

Eine Ausnahme ist für Knäbel der kolossale Absturz von Schalke 04 in der Rückrunde. Die «Knappen» holten nach der Winterpause in 17 Spielen gerade einmal noch 10 Punkte. Und dies bei einem vernichtenden Torverhältnis von 9:37.

Unschlagbare Bayern, durchatmende Eintracht

Zum 8. Meistertitel in Serie der Bayern sagt Knäbel: «Nicht zuletzt dank der Trainer-Rochade während der Saison von Kovac zu Flick sind sie der verdiente Sieger. Und man hat gesehen: Von dem Moment an, wo sie kaum mehr Fehler gemacht haben, waren sie vom Rest der Bundesliga nicht mehr aufzuhalten.»

Wenn es eine übergeordnete Erkenntnis gibt, dann diese, dass der Fussball zwar eine grosse Bedeutung hat, er aber nicht das Wichtigste ist.

Aufgehalten wurde hingegen nebst Titelaspirant Dortmund auch Eintracht Frankfurt. Nach Platz 7 (und EL-Halbfinal) in der Vorsaison musste sich die Mannschaft von Adi Hütter mit Rang 9 begnügen. «Es ist ganz normal, dass auch die Eintracht nicht einfach durchmarschieren kann. Sie musste 2019/20 etwas durchatmen», sagt Knäbel.

In seiner sportlichen Analyse kürte Knäbel auch noch die Entdeckung und die Enttäuschung der Saison.

Die Entdeckung: Ruben Vargas – «Aus Schweizer Sicht ist er der Senkrechtstarter schlechthin und gehört zu den besten Rookies. Es ist bemerkenswert, wie er in der 1. Bundesliga Fuss gefasst hat.»

Die Enttäuschung: Salomon Kalou und dessen Video – «Das war für mich der negative Aufreger. In diesem Moment schämt man sich für die Branche, in der man arbeitet. So etwas darf nicht passieren.»

Freilich bleiben vor allem auch die Auswirkungen der Corona-Krise – von der langen Pause über die Schutzkonzepte bis hin zu den Geisterspielen – in Erinnerung. In 50 Jahren wird man vielleicht den Meister 2019/20 nicht mehr wissen (aber ziemlich sicher richtig tippen). Aber die Spielzeit wird auf immer mit der Corona-Krise in Verbindung stehen.

«Wenn es eine übergeordnete Erkenntnis gibt, dann diese, dass der Fussball zwar eine grosse Bedeutung hat, er aber nicht das Wichtigste ist», resümiert Knäbel.