Legende: Avancierte im Elfmeterschiessen zum Helden PSG-Keeper Lucas Chevalier. Imago/Icon Sport

Frankreich: PSG gewinnt Supercup

Paris St-Germain hat zum 4. Mal de suite und zum insgesamt 14. Mal den französischen Supercup gewonnen. Die Pariser setzten sich in Kuwait gegen Vizemeister Olympique Marseille (ohne Ulisses Garcia) mit 4:1 im Penaltyschiessen durch. Während von PSG sämtliche Schützen trafen, scheiterten 2 von 3 OM-Akteuren an Goalie Lucas Chevalier. Nach Marseilles 2:1 in der 87. Minute hatte PSG-Stürmer Gonçalo Ramos sein Team in der 95. Minute ins Elfmeterschiessen gerettet. Eine Verlängerung gab es nicht.

Spanien: Real folgt Barcelona in Supercup-Final

Im Final der spanischen Supercopa treffen am Sonntag wie bereits in den letzten drei Jahren Real Madrid und Barcelona aufeinander. Die «Königlichen» gewannen ihren Halbfinal in Dschidda (Saudi-Arabien) gegen Stadtrivale Atletico 2:1. Federico Valverde und Rodrygo erzielten die Treffer für Real, Alexander Sörloth konnte nur noch verkürzen.