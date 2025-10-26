Am Tag vor dem «Clasico» zwischen Real und Barça tippte Carlos Alcaraz auf 2:1 und Tore von Mbappé und Bellingham.

Carlos Alcaraz ist als grosser Real-Madrid-Fan bekannt. Natürlich dürfte der spanische Tennisstar auch dem ersten Saison-«Clasico» zwischen seinen Madrilenen und Barcelona am Sonntag entgegengefiebert haben. Eurosport fragte die Weltnummer 1 deshalb im Vorfeld, wie die Partie im Santiago Bernabeu wohl ausgehen wird.

«Es wird schwierig werden», gab sich Alcaraz mässig optimistisch auf einen Sieg seines Teams, meinte dann aber doch: «Es gibt ein 2:1 für Real. Ich glaube, (Kylian, d. Red.) Mbappé und (Jude) Bellingham werden treffen.» Genauso ist es am Sonntag dann auch eingetroffen. Einzig den Barça-Torschützen prophezeite Alcaraz mit Lamine Yamal falsch, Fermin Lopez traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

LaLiga