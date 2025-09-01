Legende: Zeigt an, wo es für ihn hingeht Breel Embolo, wechselt zu Rennes. Keystone/Jean-Christophe Bott

Nach 3 Jahren bei der AS Monaco zieht es Nati-Stürmer Breel Embolo weiter.

Der 28-Jährige wechselt für rund 15 Millionen zu Liga-Konkurrent Stade Rennes.

Bei Rennes verpasst er das europäische Geschäft und Nati-Kollege Fabian Rieder, der zu Augsburg wechselt.

Wenige Stunden nachdem Fabian Rieder Stade Rennes verlassen hat, haben die Bretonen wieder einen Schweizer Nationalspieler verpflichtet. Breel Embolo kommt von Ligakonkurrent Monaco und schliesst sich per sofort Rennes an. Ein Wechsel des Stürmers hatte sich angedeutet, in dieser Saison war Embolo noch in keiner Partie zum Einsatz gekommen.

Bei seinem neuen Klub unterschreibt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2029. Laut Medienberichten wird der Transfer für rund 15 Millionen Euro über die Bühne gehen. Embolo hatte seit 2022 im Fürstentum gespielt und in 89 Partien 22 Treffer erzielt.

«Fest entschlossen»

«Ich freue mich darauf, mein neues Abenteuer zu beginnen», sagte der Nati-Spieler. Er sei «fest entschlossen», eine erfolgreiche Saison zu spielen. «Ich freue mich darauf, mit der Arbeit zu beginnen und meine Qualitäten in die Mannschaft einzubringen.»

Auf Europacup-Fussball muss Embolo in dieser Saison verzichten. Während Monaco sich für die Champions League qualifiziert hat, blickt Rennes auf eine schwache letzte Saison mit dem enttäuschenden 12. Rang zurück. Trainiert wird Stade Rennes, das im Besitz der milliardenschweren Familie Pinault ist, vom früheren senegalesischen Internationalen Habib Beye.

