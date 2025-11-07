Die Wellen im türkischen Fussball schlagen weiter hoch. Nun hat es erste Festnahmen gegeben.

Legende: Stehen im Fokus Die türkischen Schiedsrichter (Symbolbild). Imago/Seskim Photo TR

In der Türkei wurden im Rahmen einer Untersuchung gegen Fussballschiedsrichter, die im Verdacht stehen, auf Fussballspiele gewettet zu haben, 18 Personen in Gewahrsam genommen. Das teilte die Istanbuler Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Insgesamt liegen Haftbefehle gegen 21 Personen vor, darunter 17 Schiedsrichter und der Präsident von Eyüpspor, einem Erstligaklub. Es wird wegen des Verdachts auf «Amtsmissbrauch» und «Beeinflussung des Spielergebnisses» ermittelt.

Schiedsrichter wiesen Vorwürfe zurück

Bereits letzte Woche hatte der Disziplinarrat des türkischen Verbands 149 Schiedsrichter für acht bis zwölf Monate suspendiert, denen vorgeworfen wird, auf Spiele gewettet zu haben.

In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Schiedsrichter die «abscheulichen Anschuldigungen» zurück und erklärten, keiner von ihnen habe jemals auf ein Spiel gewettet, das er selbst gepfiffen habe. Ein Teil von ihnen erklärte zudem, dass die Wetten aus einer Zeit stammen, in der sie noch Amateur-Schiedsrichter waren.