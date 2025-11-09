Am Sonntag steht in der Premiere League das Topduell ManCity-Liverpool an. Im Vorfeld beleuchten wir 3 Themen genauer.

Legende: Er trifft ins falsche Tor Burnley-Verteidiger Maxime Estève stellt auf 1:0 für Manchester City. Imago/Pro Sports Images

Der fremde Skorer

Dass Manchester City in der Tabelle 1 Punkt vor Liverpool erster Verfolger von Leader Arsenal ist, hat vor allem mit Erling Haaland zu tun. 13 von 20 Liga-Toren gehen auf das Konto des Norwegers.

Auf Platz 2 der City-Skorerliste rangiert überraschend Burnleys Maxime Estève. Dem Verteidiger unterliefen im Direktduell gleich 2 Eigentore. Dahinter folgen 5 «Citizens» mit je einem Tor.

Wo wirbelt Wirtz?

150-Millionen-Mann Florian Wirtz steht bei Liverpool weiter im Fokus – und noch immer bei 0 Torbeteiligungen in der Premier League. Deshalb wird nun auch seine optimale Position auf dem Feld diskutiert.

Wird der kriselnde Kreativstar wie jüngst gegen Real auf dem Flügel spielen? Trainer Arne Slot hält sich bedeckt.

Guardiola macht die 1000 voll

ManCity-Trainer Pep Guardiola wird am Wochenende einen Meilenstein erreichen, nämlich sein 1000. Spiel als Trainer. Das haben vor ihm erst 39 andere Coaches geschafft. Guardiola brauchte für das Jubiläum 18 Jahre, über die Hälfte der Spiele absolvierte er an der Manchester-Seitenlinie.

Premier League