Legende: Hofft auf Aufwind im 2022 Xherdan Shaqiri. Getty Images

Duelle zwischen Olympique Lyon und Paris St-Germain versprechen jedes Mal Spannung. Der Dominator aus den 2000er-Jahren und der Krösus der 2010er-Jahre in der Ligue 1 schenken sich nichts. Nun bekommen Fussballfans diesen Leckerbissen gleich zum Rückrundenstart am Sonntag zu sehen.

Bereits das 1. Spiel in dieser Saison war spektakulär, als die Pariser in letzter Minute noch 2:1 siegten. So eng diese Partie war, so anders sieht die Situation der Klubs aus. Das Starensemble PSG liegt komfortabel an der Tabellenspitze, während Lyon auf Rang 13 schwächelt.

00:59 Video Archiv: PSG schlägt gegen Lyon in der Nachspielzeit zu Aus Sport-Clip vom 20.09.2021. abspielen

Mittendrin in der Lyon-Baisse ist Xherdan Shaqiri. Der Schweizer Nationalspieler läuft seit August für Olympique auf und hat seinen Platz noch nicht gefunden. In der Meisterschaft stand er bislang nur in 8 von 19 Partien im Einsatz. Zuletzt litt er zudem unter Corona, kehrte aber vor wenigen Tagen ins Training zurück.

Lyon und Shaqiri werden im neuen Jahr alles daran setzen, das Ruder herumzureissen. Dabei dürfte der Start gegen PSG zwar spannend, aber alles andere als einfach werden.