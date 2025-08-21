Legende: Setzt seine Karriere in England fort Noah Okafor. IMAGO / Marco Canoniero

Noah Okafor verlässt die AC Milan und wechselt zum Premier-League-Aufsteiger Leeds United.

Der Nati-Angreifer unterschreibt bei den Nordengländern für 4 Jahre.

In Leeds wird der 25-Jährige Teamkollege von Isaac Schmidt.

Noah Okafor lanciert seine Karriere in der Premier League neu. Nachdem sich der 25-Jährige bei der AC Milan nicht durchsetzen konnte, stürmt der Schweizer Nationalspieler künftig für Leeds United. Beim Aufsteiger unterschrieb Okafor bis 2029. Die Engländer sollen für ihn rund 20 Millionen nach Italien überwiesen haben. Es ist bereits der 9. Neuzugang der «Peacocks».

Okafor war 2023 von RB Salzburg nach Mailand gewechselt. Bei den «Rossoneri» kam der Flügel jedoch nie über die Joker-Rolle hinaus. Nach dem geplatzten Wechsel zu RB Leipzig schloss sich Okafor im Winter Napoli an. Am Fusse des Vesuv holte der Basler zwar den Titel, stand insgesamt jedoch nur 36 Minuten auf dem Platz.

Bei Leeds trifft Okafor auf Nati-Kollege Isaac Schmidt. Auf seiner Position dürfte er mit Wilfried Gnonto konkurrieren. Der ehemalige FCZ-Angreifer stürmt seit mittlerweile drei Jahren für das Team von Trainer Daniel Farke.