Der weitreichende Wettskandal im türkischen Fussball stellt den Viertligisten Agri Spor vor personelle Schwierigkeiten. «Im Rahmen der Ermittlungen wegen Wettbetrugs wurden 17 unserer Spieler sanktioniert, sodass uns nur noch 7 Spieler zur Verfügung stehen», gab der Klub in den sozialen Medien bekannt. Mit so wenigen Profis noch eine erste Elf aufstellen? Nicht mehr möglich.

Jugendspieler sind gefragt

Nun plant der Klub, den dezimierten Kader vorerst mit Jugendspielern aufzufüllen. Gegen die Sperren, die bis zu einem Jahr dauern, lotet Agri Spor zudem alle rechtlichen Mittel aus und hat beim Schiedsgericht des türkischen Fussballverbands (TFF) Berufung eingelegt. «Wir haben alle Schritte unternommen, um Gerechtigkeit walten zu lassen», schrieb der Verein: «Wir werden unter allen Umständen weiterkämpfen.»

Anfang November hatte der TFF 1024 Spieler – darunter 25 Profis aus der 1. Liga – sanktioniert. Ausserdem setzte der Verband den Spielbetrieb in der 3. und 4. Liga für 2 Wochen aus und suspendierte 149 Schiedsrichter wegen illegaler Wetten.