Legende: Wertvoller als andere Siege Die Milan-Akteure sind nach Matteo Gabbias Siegtor in Ekstase. Reuters/Alessandro Garofalo

Sechs Derbys in Folge hatte die AC Milan gegen Inter verloren. Vor über 75'000 Zuschauern gelang dem Team von «Wackelcoach» Paulo Fonseca am Sonntagabend aber wieder ein Sieg über den Stadtrivalen.

Die Entscheidung im San Siro fiel in der 89. Minute: Milans Tijjani Reijnders zirkelte einen Freistoss ins Zentrum, Matteo Gabbia köpfelte kraftvoll zum 2:1 ein – Yann Sommer im Inter-Tor war chancenlos. Der Schweizer hatte sich bereits in der 7. Minute von Christian Pulisic bezwingen lassen müssen. Federico Di Marco gelang in der 27. Minute der Ausgleich. Bei Milan wurde Noah Okafor für die Schlussphase eingewechselt.

1. Saisonsieg für Roma

Kurz zuvor hatte die kriselnde AS Roma beim 3:0 gegen Udinese den ersten Saisonsieg gefeiert. An der Seitenlinie stand erstmals der neue Coach Ivan Juric. Sein Vorgänger Daniele De Rossi war am Mittwoch entlassen worden. Der Fan-Unmut führte daraufhin zum Abgang von CEO Lina Souloukou.

Ebenfalls den 1. Sieg im 5. Saisonspiel gab es für das Schweizer Bologna-Trio Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye (2:1 in Monza).