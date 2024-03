Legende: Im Fokus Nati-Trainer Murat Yakin gibt sein Aufgebot für die Testpartien im März bekannt. KEYSTONE/Anthony Anex

Es ist die letzte Chance, sich bei Murat Yakin vor der EURO in bestem Licht zu präsentieren. Im Trainingslager in La Manga, im Südosten Spaniens, bereitet sich die Schweizer Nati derzeit mit den beiden Neulingen Dereck Kutesa und Vincent Sierro auf die beiden Testspiele in Dänemark und Irland vor. Mit dem nächsten Aufgebot im Mai sind die Plätze für die EM 2024 in Deutschland bereits vergeben.

Der EM-Fahrplan Box aufklappen Box zuklappen 23. März: Testspiel Dänemark – Schweiz in Kopenhagen

26. März: Testspiel Irland – Schweiz in Dublin

4. Juni: Testspiel Schweiz – Estland in Luzern

8. Juni: Testspiel Schweiz – Österreich in St. Gallen

15. Juni: EURO 2024, Ungarn – Schweiz in Köln

19. Juni: EURO 2024, Schottland – Schweiz in Köln

23. Juni: EURO 2024, Schweiz – Deutschland in Frankfurt

Vor dem Beginn der EURO wird die Nati mit dem EM-Team erneut doppelt testen – dann jedoch vor eigenem Anhang: in Luzern gegen Estland, danach gegen Österreich in St. Gallen. Am 15. Juni erfolgt für die Schweizer Nati der Startschuss in die Europameisterschaft. Gegner wird zum Auftakt Ungarn sein, danach folgen die Gruppenspiele gegen Schottland und Gastgeber Deutschland.

Das aktuelle Schweizer Kader Box aufklappen Box zuklappen Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter Mailand), David von Ballmoos (YB)



Verteidigung: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Nantes), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Marseille), Kevin Mbabu (Augsburg), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg)



Angriff: Michel Aebischer (Bologna), Zeki Amdouni (Burnley), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologna), Dereck Kutesa (Servette), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Vincent Sierro (Toulouse), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco) Gilt für die Testspiele gegen Dänemark (23. März in Kopenhagen) und Irland (26. März in Dublin).

Bereits bekannt ist ebenfalls, wie es im Herbst weitergeht: In der Nations League trifft die Nati im September, Oktober und November auf Dänemark, Spanien und Serbien.

01:06 Video Archiv: Yakin gibt Nati-Kader für Tests in Dänemark und Irland bekannt Aus Sport-Clip vom 14.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.