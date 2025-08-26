Wie Verbandspräsident Agim Ademi am Montagabend bekannt gibt, wird Leon Avdullahu künftig für den Kosovo spielen.

Legende: Trägt künftig das Kosovo-Trikot Leon Avdullahu. IMAGO / DeFodi Images

Seit diesem Sommer spielt Leon Avdullahu in der Bundesliga für Hoffenheim. Nun hat der ehemalige FCB-Spieler auch seine Zukunft in der Nationalmannschaft geklärt. Der 21-Jährige wird künftig nicht mehr die Schweiz, sondern den Kosovo vertreten.

Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi verkündete den «Wechsel» am Montagabend auf Instagram. «Das Warten hat ein Ende, Leon ist Kosovare», liess Ademi verlauten. Nach Eman Kospo ist Avdullahu damit der zweite Spieler innert kürzester Zeit, der sich gegen die Schweiz entscheidet.

Debüt gegen die Schweiz?

Avdullahu hatte seit der U15 alle Juniorenstufen in der Schweizer Nati durchlaufen und bis im März auch in der U21 gespielt, wo er insgesamt 6 Einsätze hatte. Im Test gegen Österreich führte er das Team zudem als Captain auf das Feld.

Im Rahmen der WM-Qualifikation trifft die Schweiz am 5. September auf den Kosovo. Avdullahu könnte also ausgerechnet gegen die Nati zu seinem Länderspieldebüt kommen. Noch spezieller: Die Partie wird in Basel im St. Jakob-Park ausgetragen.