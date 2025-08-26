Wie Verbandspräsident Agim Ademi am Montagabend bekannt gibt, wird Leon Avdullahu künftig für den Kosovo spielen.

Legende: Trägt künftig das Kosovo-Trikot Leon Avdullahu. IMAGO / DeFodi Images

Seit diesem Sommer spielt Leon Avdullahu in der Bundesliga für Hoffenheim. Nun hat der ehemalige FCB-Spieler auch seine Zukunft in der Nationalmannschaft geklärt. Der 21-Jährige wird künftig nicht mehr die Schweiz, sondern den Kosovo vertreten.

Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi verkündete den «Wechsel» am Montagabend auf Instagram. «Das Warten hat ein Ende, Leon ist Kosovare», liess Ademi verlauten. Nach Eman Kospo ist Avdullahu damit der zweite Spieler innert kürzester Zeit, der sich gegen die Schweiz entscheidet.

Der Schweizer Fussballverband reagierte am Dienstagmorgen mit einem Statement. In diesem lässt Pierluigi Tami, Direktor des Nationalteams verlauten: «Leon hat uns über seinem Entscheid informiert. Dass er nun einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns. Wir sind uns der Thematik von möglichen Nationenwechseln sehr bewusst und waren schon häufiger damit konfrontiert. Ich stelle aber auch klar, dass wir nur jene Spieler in unseren Nationalteams haben wollen, die sich zu hundert Prozent mit unserem Land und unserer Nati identifizieren.»

Debüt gegen die Schweiz?

Avdullahu hatte seit der U15 alle Juniorenstufen in der Schweizer Nati durchlaufen und bis im März auch in der U21 gespielt, wo er insgesamt 6 Einsätze hatte. Im Test gegen Österreich führte er das Team zudem als Captain auf das Feld.

Im Rahmen der WM-Qualifikation trifft die Schweiz am 5. September auf den Kosovo. Avdullahu könnte also ausgerechnet gegen die Nati zu seinem Länderspieldebüt kommen. Noch spezieller: Die Partie wird in Basel im St. Jakob-Park ausgetragen.