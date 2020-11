Wie die Schweizer Nati ihre Fehler minimieren will

Gegen Deutschland am 13. Oktober erwischte Fabian Schär einen rabenschwarzen Tag, beim Gastspiel in Belgien am vergangenen Mittwoch war es Loris Benito, dem ein kapitaler Fauxpas unterlief.

In der Schweizer Nationalmannschaft herrscht Einigkeit: Es werden in diesem Jahr schlichtweg zu viele Fehler begangen. Trainer Vladimir Petkovic konstatierte nach der 1:2-Niederlage in Löwen: «Gegen Gegner eines solchen Kalibers bezahlen wir für solche Fehler.»

Wie Loris Benito seine Leistung analysierte und was gemäss Xherdan Shaqiri der Schlüssel zum Erfolg ist, erfahren Sie im Audiobeitrag oben.