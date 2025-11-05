Am Mittwochmorgen hat Nationaltrainer Murat Yakin sein Aufgebot für die WM-Quali-Spiele gegen Schweden und den Kosovo bekanntgegeben.

Legende: Seine Tore für YB blieben Yakin nicht verborgen Christian Fassnacht traf in der Super League in 11 Einsätzen 6 Mal. Keystone/Peter Klaunzer

Christian Fassnacht ist zurück im Kreis der Nati. Der YB-Offensivmann erhielt von Nationaltrainer Murat Yakin erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder ein Aufgebot. Letztmals hatte der 31-Jährige am 28. März 2023 in der EM-Qualifikation gegen Israel für die Schweiz gespielt.

Fassnacht verdiente sich das Aufgebot für die beiden entscheidenden WM-Quali-Partien gegen Schweden (15.11. in Genf) sowie den Kosovo (18.11. in Pristina) mit starken Auftritten mit den Young Boys. In 11 Super-League-Einsätzen traf der Zürcher 6 Mal.

Freuler fehlt, Aebischer wieder dabei

Ansonsten beinhaltet das Aufgebot von Yakin wie erwartet keine Überraschungen. Der Coach setzt auf die Spieler, die auch zuletzt in der WM-Quali starke Leistungen gezeigt haben. Angeführt wird das Kader von Captain Granit Xhaka (Sunderland), Torhüter Gregor Kobel (Dortmund) und Abwehrchef Manuel Akanji (Inter Mailand).

Remo Freuler (Bologna), unter Yakin im zentralen Mittelfeld gesetzt, muss verletzt passen. Dafür ist Michel Aebischer (Pisa) wieder zurück. Die Oktober-Spiele hatte der Mittelfeldmann mit einer Adduktorenverletzung verpasst. Noch kein Aufgebot erhielt Ardon Jashari, der bei der AC Milan nach seinem Wadenbeinbruch vor dem Comeback steht und zuletzt am Sonntag beim 1:0 gegen die AS Roma erstmals wieder auf der Bank sass.

Stadion in Genf dürfte ausverkauft sein

Zum Ende der Medienkonferenz im Haus des Schweizer Fussballs in Muri bei Bern informierte Adrian Arnold, Chef Kommunikation beim SFV, noch über den Ticketverkauf für das Heimspiel gegen Schweden. Von den 27'000 verfügbaren Plätzen im Stade de Genève seien bereits rund 25'000 Tickets abgesetzt worden. Der SFV geht davon aus, dass die Partie am 15. November ausverkauft sein wird.

WM-Qualifikation